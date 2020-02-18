Son dakika deprem haberi: Manisa’da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD’ın verilerine göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesi yakınlarında saat 19:09’da yerin 6,89 km altında, 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre ise Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

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