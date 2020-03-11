Son dakika! Tüm gözler corona virüsü toplantısında… Açıklama bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 13.30’da başladı. Kurul, dün Bakan Koca’nın Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

DÖRT BAKAN KATILDI

Toplamda 26 kişiden oluşan bilim kurulunda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

İLK MESAJ GELDİ

16.30 gibi bitmesi planlanan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan toplantı devam ederken Bakan Koca, Twitter adresinden “Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4’üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikle bildireceğiz” mesajını paylaştı.