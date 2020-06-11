Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri ve can kayıpları açıklandı (11.06.2020)

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Yaklaşık 50 bin testin yapıldığı belirtilen tabloya göre, 987 yeni vaka tespit edildi.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paylaşılan güncel verilere göre 17 kişi ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 174 bin 23’e, toplam vefat sayısı da 4 bin 763’e yükseldi.

Bakan Koca’nın paylaştığı son tabloda iyileşen kişi sayısı, yeni vaka sayısını geçti. Bugün bin 21 kişi daha coronayı yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 147 bin 860’a çıktı.

YÜZDE 85’İ İYİLEŞTİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin” ifadelerini kullandı.