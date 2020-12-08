Son dakika… Üç kuruma dev FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA) personeline yönelik FETÖ operasyonları düzenlendi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ: ​İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 304 şüphelinin; ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla FETÖ imamlarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi. 50 kenti kapsayan operasyonda; beş albay, bir yarbay, bir binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, beş teğmen, 221 astsubay, yedi uzman çavuş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen bir sivil imam hakkında gözaltı kararı verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; HTS analiz raporları, Bylock, Bank Asya kayıtları ve aleyhe beyanlar gibi haklarında deliller bulunan 10 Sağlık Bakanlığı personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Üçü aktif, üçü ihraç edilmiş, ikisi istifa etmiş, biri emekli doktor ile bir hemşire olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ: 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden bir ay sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) personeline yönelik soruşturma kapsamında altısı mahrem imam, 31’i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında biri aktif görevde iki profesör, üçü aktif görevde beş doçent, beşi ihraç-biri emekli altı albay, tamamı ihraç beş yarbay, aktif görevde bir binbaşı, aktif görevde iki yüzbaşı, ihraç bir üsteğmen de bulunuyor. (İHA-DHA)