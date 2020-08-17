Son dakika! Bursa Valiliği açıkladı… Yasaklar tek tek geri geliyor

Bursa Valiliği alınan yeni İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen yeni yasaklar şöyle:

* 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

* Semt pazarı ve pazar yerlerine 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde girişleri yasaklandı.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET

* Düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

* Cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmaları yasaklandı.

* Sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklandı.

AVM VE ÇARŞILAR…

* Alışveriş merkezleri (AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri gibi) 08.00-14.00 saatleri dışında kalan saatlerde girişleri yasaklandı.

* Spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalara seyirci olarak katılmaları yasaklandı.

Açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelerse alınan kararlardan muaf olacakları da belirtildi.