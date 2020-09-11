Son dakika… Van Çatak’ta 3 askerimiz şehit oldu!

Terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 8 Eylül tarihinde ‘Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’ başlatılmıştı.

OPERASYONDAN ACI HABER GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesinin kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 Jandarma yüzbaşı ile 2 Jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu ve 1 Jandarma yarbayın ise yaralandığını açıkladı.

TERÖRİSTLER İLE ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yıldırım -10 Norduz operasyonu kapsamında Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtilmişti.

Çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.