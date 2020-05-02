Son dakika: Yunanistan’da 6.4’lük deprem!

Son günlerde yaşanan deprem hareketliliğine bir yenisi daha eklendi ve Yunanistan’dan deprem haberi geldi. Girit Adası açıklarında 6.4’lük bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yok.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER