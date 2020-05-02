Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Yunanistan’da 6.4’lük deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.51'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

16:15 -
Haberler Gündem
Son dakika: Yunanistan’da 6.4’lük deprem!

Son günlerde yaşanan deprem hareketliliğine bir yenisi daha eklendi ve Yunanistan’dan deprem haberi geldi. Girit Adası açıklarında 6.4’lük bir deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yok.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve  büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son dakika son depremler Yunanistan
Son güncelleme: 16:38 02.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more