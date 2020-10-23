Son deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

23 Ekim 2011 yılında meydana gelen Van depreminin üzerinden 9 yıl geçti. 7.1 büyüklüğündeki depremde 644 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 966 vatandaşımız ise yaralanmıştı.

Tüm Doğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilen depremin yıl dönümünde vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son depremler listesini araştırıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



