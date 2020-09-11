Son depremler listesi… AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Geçtiğimiz günlerde yurdun doğu kesimlerinde ve Marmara Bölgesi’nde ufak çaplı depremler meydana geldi. Depremlerin yoğunlaştığı dönemlerde AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri büyük ilgi görüyor.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER