Sosyal medya kapanıyor mu? Twitter, Facobook, YouTube, ve WhatsApp yasağı olacak mı?

Türkiye, sosyal medya yasaklarını konuşuyor. Dün üst üste sosyal medyada yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar, sosyal medyanın kapanıp kapanmayacağını öğrenmek istiyor. SÖZCÜ'den İsmail Şahin, hükümetin sosyal medya yasakları ile ilgili yapacağı düzenlemelerin bilgisine ulaştı. İşte sosyal medya için alınacak önlemler…

SOSYAL MEDYA KAPANIYOR MU?

SÖZCÜ'nün ulaştığı bilgiye göre, yeni yapılacak düzenleme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) istediği takdirde WhatsApp ve Telegram gibi sıklıkla kullanılan mesajlaşma uygulamalarını kapatabilecek. Ayıca son günlerin en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix de kapatılabilecek.

Hükümetin hazırladığı taslakta bu konuyla ilgili madde şu şekilde yer alıyor:

Kurum (BTK) kamu yararı gereklerini göz önünde bulundurarak şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, yetkilendirilmeksizin şebekeler üstü hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin tedbirleri almaya, gerektiğinde işletmecilere Kurum düzenlemelerinde öngörülen tedbirlerin alınması için yükümlülük getirmeye yetkilidir.

FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE VE TWITTER OFİSE AÇMAK ZORUNDA

Hazırlanan taslak metinde dikkat çeken detaylarından biri de sosyal medya devlerinin ülkemizde ofis açma zorunluğu olacak. Facebook, Instagram, Youtube ve Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmuyordu. Yeni düzenleme ile bu mecraların temsilci bulundurması şart olacak. Eğer, bu şirketler yasa çıktıktan sonra 30 gün içerisinde bir temsilci bildirmezse önce sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak ve 30 gün süre daha tanınacak. Yine BTK’ya temsilci bildirmez o sosyal medya platformuna Türkiye’de girilemeyecek.

KULLANICI BİLGİLERİ TÜRKİYE’DE OLACAK

Çoğunluğu ABD merkezli olan sosyal medya şirketleri, kullanıcılara ait e-posta, telefon numara gibi bilgileri ABD’de tutuyor ve hükümetlerle bunları paylaşmıyorlar. AKP iktidarı üzerinde çalıştığı yasal düzenlemeyle bu bilgilere kolayca ulaşmanın önünü açmaya çalışıyor. Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü tutulacak.