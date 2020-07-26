Sosyal medyada tepki çeken kampanya!

Sosyal medyada 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” aleyhinde bir kampanya başlatıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “#Erdoğana5816davası” etiketini kullanarak “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”un kaldırılmasını istedi.

AKP’ye yakın paylaşımlar yapan Tuğrul Selmanoğlu sosyal medya hesabında, “#Erdoğana5816davası açılmış… Normal, 5816’dan yargılanmayan dava adamı mı olur? Ben de yargılanıyorum, bir dünya dostum arkadaşım da yargılanıyor… Hakaret etmeye falan gerek yok dava açılması için, tarihi gerçekleri dile getirmeniz yeterli, şak diye bir Betonkafa dava açar…” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise yaptığı paylaşımda, “#AyasofyaCamii açıldı #Erdoğana5816Davası açıldı! Hasta bunlar! Köle ruhlular!” ifadelerini kullandı.

Fesli Kadir olarak bilinen Kadir Mısıroğlu’ndan “hal babam” olarak bahseden yazar Nurullah Mısıroğlu da paylaşımında, “Halkın Kurtuluş Partisi: ‘Erdoğan konuşmasında M.Kemal’i Cumhurbaşkanı sıfatıyla, hedef aldı. 5816 sayılı kanun tatbik edilmeli.’ Yukarıdaki iddiaya @RTErdogan’dan beklediğimiz cevap; “Kaldırın şu kanunu” veya “5816’yı kaldırdım. #Erdoğana5816Davası #5816SayılıKanunKaldırılsın” ifadelerini kullandı.



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