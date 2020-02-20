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Sosyal medyada tepki yağmıştı… Karar verildi

İstanbul’da sosyal medya hesabından Hukuk Fakültesi öğrencisi Öykü A. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat M.K.’nın tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan avukat M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08:35 -
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Sosyal medyada tepki yağmıştı… Karar verildi

Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Öykü A., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir avukatın ofisinde tacize uğradığını paylaşmıştı. Çok sayıda destek mesajı alan Öykü A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek avukat M.K. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı', ‘cinsel taciz', ‘cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘şantaj' suçlarından şikayetçi olmuştu.

TUTUKLAMA KARARI

Hakkında soruşturma başlatılan avukat M.K. gözaltına alınmıştı. Avukat M.K., nöbetçi savcılıkta ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mahkeme kuvvetli suç şüphesi nedeniyle M.K.'nın ‘cinsel saldırı’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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Son güncelleme: 08:40 20.02.2020
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