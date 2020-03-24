Sosyal medyada utandıran görüntü! ‘Otobüs almadı beni…’

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararın ardından Türkiye’nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili videolar paylaşıldı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise yaşlı bir vatandaşla dalga geçildiği anlar büyük tepki çekti.

‘BU SEFER SİZİ AFFEDELİM’

Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak “Amcacım siz dışarıda geziyorsunuz yaş kaç? Normalde ceza kesmemiz gerekiyor ama bu sefer sizi affedelim, tamam” dedi. Yaşlı adam ise ”Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim” cevabını verdi. Video sosyal medyada büyük tepki çekti.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.”

Kimliği henüz bilinmeyen vatandaşın çektiği videoya sosyal medyada da çok yoğun tepkiler geldi.