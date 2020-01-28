SÖZCÜ barınma ve ısınma sorunu yaşayan depremzedelerle konuştu

41 kişinin can verdiği Elazığ Sivrice depreminden etkilenenlerin en büyük sorunu barınma… Geceleri eksi 2’ye kadar düşen hava sıcaklığının zor durumda bıraktığı depremzedeler çadırların azlığından ve ısınmanın yetersizliğinden şikayetçi.

“BİR TANE KATALİTİK OLSAYDI…”

Şükrü Doğmaz: Allah razı olsun yetkililer bu çadırları kurmuşlar ancak kurulan birçok çadırı Suriyeliler işgal etmeye çalışıyorlar. Isınma sorunu var, ısınamıyoruz. Bir tane katalitik olsaydı ihtiyacı karşılardı ama maalesef o da yok. Sadece kuru bir çadır… Evlerimizden getirebildiğimiz kadar eşyayla idare etmeye çalışıyoruz.

“SURİYELİLERE ÖNCELİK VERİLDİ”

Tahsin Karataş: Suriyelilerden dolayı çadır problemi yaşadık, bize sıra gelmedi. Depremin üçüncü gününde ancak bir soba elimize geçebildi. Çadır da bulunan tüm yorgan ve battaniyeleri kendi evimizden getirdik. AFAD burada battaniye dağıtımı yapıyor ama biz her gittiğimizde kalmadı diyorlar. Gelen malzemelerde Suriyelilere öncelik verildi. Şu anda bulunduğumuz çadırda 10-15 kişi barınmaya ve ısınmaya çalışıyoruz.

“BATTANİYELERİ MİNİBÜSE YÜKLEDİLER”

Efkan Karabulut: Sürsürü Mahallesi’ndeki evimiz hasar gördü. Bina için yıkım kararı çıkmış, eşyamızı içeriden alamıyoruz. Depremin ilk gecesinde bir otelde kaldık sabah ise çadıra geldik. İki üç gün soğuktan yatamadık, dün bir tane soba getirdiler. Geçen gün bir hayırsever bir pikap battaniye getirdi, bazılarının bir sıraya girip aldıkları battaniyeyi başka bir tarafta minibüse yüklediklerini gördüm. Minibüsçüye parayla mı satıyorlardı yoksa başka yere mi götürüyorlardı bilmiyorum. AFAD’ın kurduğu tuvaletleri de kokudan, pislikten kullanamıyoruz.

“SEKİZ KİŞİ YERDE YATIYORUZ”

Nakibullah Rahman: Burada tüm milletten insanlar var ama ihtiyacı olan insanlar parklarda yerlerde yatıyor. Gelen yardımları ilk önce Suriyeliler götürülüyor. Biz yetkililere söylüyoruz ama sözümüz geçmiyor. Herkesin eşit görülmesi lazım. Biz şu an 8 arkadaşız yerde yatıyoruz.