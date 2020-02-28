Sözcü Hatay ve Edirne’de gündemi takip ediyor

Can ÇAPAR/HATAY – Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE

İç savaş ve insanlık dramının bir türlü bitirilemediği Suriye’nin İdlib bölgesi Serakib yerleşim birimi yakınlarında Mehmetçiğe yönelik hava saldırısı sınıra komşu Hatay’da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Saldırının ardından sivillerin de yardımıyla çok sayıda yaralı Mehmetçik, Cilvegözü Sınır Kapısı’na en yakın noktadaki Reyhanlı Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki Hatay Devlet Hastanesi’ne taşındı.

HEM HAVADAN HEM KARADAN

Yaralılardan bazıları ambulanslarla bazıları da helikopterle hastaneye yetiştirilirken, kan ihtiyacı olabileceğini düşünen yurttaşlar acil servislere akın etti. Bu durum trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamalarda kan ihtiyacı olmadığı, hastane çevresinin ulaşıma açık tutulmasının da önemli olduğu vurgulandı. Hatay’daki hastanelerde alarm geceyle sınırlı kalmadı. Sabah da yaralı taşıyan helikopterler görüntülendi.

AKAR’DAN ZİYARET

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehit ve hasta yakınları doktorlardan gelecek haberi bekledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar ise Taktik Komuta Yeri’ndeki incelemelerinin ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne geçti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile birlikte İdlib’teki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

KAPIKULE’YE GÖÇMEN AKINI

İdlib’ten gelen acı haberin yürekleri dağladığı saatlerde bir başka hareketlilik ise yurdun batısında, göçmenlerle oldu. Türk askerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye’nin AB’ye gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki haberler üzerine Edirne’de gruplar halinde göçmen Yunanistan’a, Bulgaristan’a gitmek için sınırına yürüdü.

SADECE SURİYELİ GÖÇMENLER DEĞİL.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule’ye yürüdü.

Göçmenlerin sadece Suriyelilerden oluşmadığı; İran, Irak, Fas, Pakistan ve Afganistan uyrukluların da kalabalıkta bulunması dikkat çekti.

YUNAN ASKERLERİ ALARMA GEÇTİ

Gelişmeler üzerine Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında da hareketlilik başladı. Bölgede toplanan göçmen sayısı dakikalar geçtikçe artarken, Yunan askerlerinin alarma geçtiği görüldü. Ayrıca bir Yunan helikopterinin de bölgede uçtuğu gözlendi.