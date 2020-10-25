SÖZCÜ yazdı, şehidin evi yapıldı

Hakkari-Şemdinli'de 9 Temmuz 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara'da kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın Ordu Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin içinde oturulamayacak durumda olan evi, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile yeniden yapıldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit Salih Altuntaş'ın ailesine evlerinin 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak teslim edildiğini söyledi. Vali Sonel “Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum” dedi.

BAKAN TELEFONLA ARADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, şehidin ailesinin yaşadığı evin sıfırdan, yeni baştan yapılacağını ifade etmişti. Şehit

annesi Sultan Altuntaş “Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. İlgisini hiç esirgemedi. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüklerimize, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek duygularını dile getirdi.