Süper Loto sonuçları 26 Mart: Yine devir, gelecek hafta 22 milyon!

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında duyuruldu. Kazandıran numaraların açıklanmasının ardından ikramiye dağılımı da belli oldu. 26 Mart Süper Loto sonuçlarına göre 7. devir gerçekleşti. 19 milyon 400 bin liralık ikramiyeyi kazanana olmadı. Süper Loto’da gelecek hafta ikramiyenin 22 milyonu aşması bekleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 26 Mart 2020 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

5, 6, 10, 33, 35, 47