Suriyeliler birbirine girdi! O anlar kamerada

Olay, Yenikent Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan Suriyeli iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenler birbirlerine cam şişeler ve cadde üzerinden aldıkları makasla saldırdı.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle kavga sona erdi. Polisi gören şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Kavga anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir grubun cadde üzerinde karşılaşarak tartıştıkları, bir süre sonra birbirleriyle kavga ettikleri görülüyor.

Şüphelilerin, çevreden buldukları cam şişi ile cadde üzerindeki bir berberden kaptıkları makasla birbirlerine saldırdıkları kameraya yansıyor. DHA

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