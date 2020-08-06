‘Tabelalar Türkçe yapılsın’ teklifi

Kılavuz, büyükşehirler başta olmak üzere şehirlerin cadde ve hatta ara sokaklarına kadar yabancı ad, unvan taşıyan işyeri isimleri ile levhalar ve tabelaların kimi zaman Türkçe'nin yanlış kullanımından elde edilen kelimeler ile donanmış bir halde olduğuna dikkat çekti.

Türkçe kelimelerle yazılan tabelaların azınlıkta kaldığını belirten Kılavuz, “Milletimizin büyük bir çoğunluğunun rahatsız olduğu ve daha fazla geç olmadan çare üretilmesi için talepte bulunduğu bu durum içler acısı olduğu kadar aynı zamanda milli dilimize, güzel Türkçemize de açık bir saldırı, yozlaştırma çabasıdır” dedi.