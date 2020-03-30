Taksilerde corona virüsü uygulaması başladı: İlk ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine corona virüsü tedbirleri kapsamında ticari taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre, saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

Buna göre, bugün (30 Mart) saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

ANKARA’DA CEZA

Genelgenin yayınlanmasının ardından, Ankara Kızılay’da, plakasının son hanesi çift sayı olan ticari taksi trafik polisleri tarafından durduruldu ve taksi şoförüne cezai işlem uygulandı.

‘VİRÜSTEN KORUNMUŞ OLURUZ’

İstanbul’da birçok noktada taksilerin tek plaka olarak trafiğe çıktığı görüldü. Özellikle Fatih, Vatan ve Millet caddeleri ile Aksaray ve Cevizlibağ’da taksi sürücülerinin yasağa uyduğu görüldü.

Alınan kararı değerlendiren taksici Ayhan Şaşmaz, “Bu uygulama ekonomik olarak bizlere katkı sağlayacak. Virüs sayısı artıkça insanlar korkuyor, müşteri sayısı düşüyor. Bu şekilde inşallah bir faydası olur” dedi.

‘GÖRÜYORSUNUZ İŞ YOK’

İzmir’de de plakasının son hanesi tek olan ticari taksi sürücüleri trafiğe çıktı. Taksi şoförü Cafer Deniz uygulamanın yetersiz olduğunu söyledi.

Deniz, “Görüyorsunuz iş yok yani, tek de çalışsak çift de çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz. Zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor.” dedi. (DHA)