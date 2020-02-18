Tam 31 yıl oldu! Yol çalışması bir türlü bitmedi

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve CHP İl Başkanı İsmet Karaca Orhaneli – Bursa arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Karayolunun şu ana kadar çoktan bitirilmiş olması gerektiğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Yıllardır Bursa-Orhaneli arasında yol çalışması yapılıyor. Anavatan döneminden bu yana süregelen yol genişletme çalışmaları 18 yıllık AKP iktidarında da sürüyor. Baktığınız zaman bunca yıl içinde Orhaneli, Harmancık ve Büyükorhan ile Kütahya’nın Tavşanlı, Simav, Balıkesir’in Dursunbey ilçelerini de Bursa’ya bağlayan karayolunun çoktan bitmiş olması gerekirdi” diye konuştu.

“BİR ÇEYREK ASIR DAHA SÜRECEK GİBİ”

Bugüne kadar ki çalışmaların kaplumbağa misali yürüdüğüne dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Şu ana kadar yapılan çalışmalara bakıldığı zaman Bursa’nın dört dağ ilçesinin çeyrek asrı geçen özleminin sona ermesi bir çeyrek asır daha alacak gibi duruyor. Kaç yıl önce başladı duble yol çalışması, bilen var mı? Bu sürede kaç il başkanı değişti AKP’de? Kaç milletvekili? Kaç belediye başkanı? Yol hala bitmedi. Proje kendi içinde değişir hale geldi. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda dağ yöresinin özlemini AKP iktidarının sona erdirmesi imkânsız gibi duruyor” ifadelerini kullandı.