Tanı kiti satanlar hesap vermeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, corona virüsü sürecinde tanı kitlerinin yurt dışına satılmasını eleştirdi ve ”Bu kararı alanlar hesap vermeli. Bedeli hepimiz ödeyeceksek hesap sormak da demokrasinin şartıdır” dedi.

Davutoğlu yaptığı açıklamada, eve ekmek götürmek için sokağa çıkan ve kararları eleştiren TRT şoförünün gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

”Kaç vaka, kaç ölüm var hangi illerde, bunları paylaşmak, tedirgin etmez, fısıltılar rahatsız eder” dedi ve şu konulara değindi:

*Ankara'da Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı 6 milyon tek yürek kampanyası doğru ve bunu takdirle anmalıyız. Haluk Levent'in kampanyasını da.

*Öncelikle yayılan illerden başlamak üzere sınırlı ve süreli sokağa çıkma yasağı uygulamalı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları, korunma kitleri sağlanmış değil. İlk kaynak sağlık çalışanlarına aktarılmalı.

*Millet Camii'nde belli kişilerle Cuma namazı uygulaması doğru olmamıştır. Diyanet'in itibarı korunmalıdır.

*Evde kal demek küçük esnaf ve işçi için felaket haberi gibidir. Devlet gıda tedariki sağlamalı, süre uzarsa, depresyon artar.

*Türkiye'de herkes can, rızık derdinde iken Kanal İstanbul'la ilgili bir ihalenin yapılmış olması kamu vicdanı kabul etmez.