Tanımış musiki sanatçısı Mürşid Kavurmacı ölü bulundu

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Tanınmış musiki sanatçılarından Mürşid Kavurmacı, yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Kavurmacı, uzun bir süre dönmeyince, yakınları tarafından aranmaya başladı.

KAYALIKLARIN DİBİNDE BULUNDU

Yakınları, Mürşid Kavurmacı’yı, Çamlıbel mevkiindeki evinin 20 metre ilerisindeki denizin içinde, kayalıkların dibinde hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kavurmacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Kavurmacı’nın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Sanatçının başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği iddia edilirken, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği de tahmin ediliyor.

OĞLUNUN YEMİN TÖRENİNE GİDEMEDİ

Mürşid Kavurmacı’nın askerde olan oğlunun fotoğrafını paylaştığı mesajında, “Bayramda asker oğlumun hasreti vardı. Oğlum Alperen’in Manisa’daki yemin törenine tedbir gereği gidemedik. Onu göremeden doğrudan Şırnak Uludere’ye dağıtım yapıldı. O şimdi hala karantinada ve 70 günlük asker” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

MÜRŞİD KAVURMACI KİMDİR?

Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı’nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı, ilahiyat fakültesi mezunuydu. Bir süre imam hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapan Kavurmacı, tasavvuf musikisi icra ediyordu. 20 yıldır tasavvuf musikisi korosuyla birlikte programlar yapan sanatçının “Aşığım Cemaline” ve “Vakfı Seher” adlı albümleri bulunuyordu.