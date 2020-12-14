Tapuda dublörlü vurgun! Öyle bir makyaj yapıyorlar ki!

Taşınmaz tapusu sahibi kişilere benzer kişilerle yapılan dolandırıcılık olaylarına son zamanlarda çokça rastlanmaya başlandı. Mülk sahibine benzetilen bir kişinin çekilen fotoğrafıyla sahte kimlik ve belge hazırlayıp tapu sahiplerinin bilgisi olmadan taşınmazları satan dolandırıcılar milyonluk vurgun yapıyor. İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, Çeşme ilçesinde böyle bir tuzağa düşen alıcıya çifte vurgun yapıldığını anlattı:

YENİ TAPU SİSTEMİ DOLANDIRICILARA YARADI

– Deniz gören 1 milyon TL değerindeki arsaya “Acil paraya ihtiyacım var” denilerek, 500 bin TL istenmiş. Hem dublör kullanmışlar hem de deniz tarafındaki arsaları gösterip dağın arkasındaki arsaların satışını yapmışlar. Çifte vurgun yapmışlar. Dublör kullandırarak dolandıran sahtekarların sayısı oldukça fazla…

– Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yeni sitemi olan Web Tapu, yeni dolandırıcılık öykülerini de beraberinde getirdi. Dolandırıcılar nakdi değeri yüksek olan mülkü belirliyor. Bu mülkün uzun süre kullanılmamış ve işlem görmemiş olduğu tespit edilerek Web Tapu sistemine hazırladıkları evrakları giriyorlar ve dublör bulunmasının ardından mülk sahibinin kimliğinin sahtesi hazırlanıyor.

MAKYAJ-SAÇ TAKVİYESİ YAPILIYOR, LENS TAKILIYOR

Dolandırıcıların, ustaca yapılan makyajlarla dublörü resmen usta bir sanatçı gibi mülk sahibine benzettiklerini belirten Rıdvan Akgün, şunları söyledi: Saç takviyesi, kaynak, lens gibi ürünler kullanıyorlar. Tapudan tüm evraklar yükleniyor sadece imza kalıyor. Tapu dairesi randevu veriyor. Bugünlerde herkes pandemiden dolayı maskeli gidiyor. Tapu görevlisi ve taşınmaz sahibinin sadece görselde birbirine bakması en fazla 10 saniye sürüyor. Görevli memur kişiden maskeyi çıkarmasını istiyor, dolandırıcı maskeyi hafifçe indiriyorlar. Nüfustaki fotoğrafa bakan memur karşısındaki kişiyi makyajla benzettikleri için aynı kişi olduğunu düşünüyor ve işlem tamamlanıyor. (DHA)