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Tarihi caminin bahçesindeki asırlık ağacı kestiler

Bursa’da yenileme çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşan Oruçbey Caddesi'nde tarihî caminin bahçesinde bulunan asırlık çınar, hiçbir kuruma olmamasına rağmen kesilerek yok edildi.

Güncellenme: 11:04, 30/12/2020
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Tarihi caminin bahçesindeki asırlık ağacı kestiler

Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Oruçbey Caddesi’ndeki Satı Fakih Hazretleri’nin türbesinin yanındaki tarihî selvi ağacı kesildi.

İhbar üzerine olay yerine gidip incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, ağacın neden kesildiğini araştırmaya başladı. Ağacın kesildiği sokakta yaşayan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Foto: İHA

Derneklerine gelen ihbar üzerine konuyu araştırmak için kesilen ağacın bulunduğu alana geldiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, “Geldiğimizde tarihi selvi ağacını kesmiş olduklarını gördük. Ağacın köküne baktığımızda kökünün sağlam olduğunu gördük. Sağlam ve asırlık bir ağacı kesmişler. Selvi ağaçları Bursa ve tarihimiz için önemli. Kültürel bir miras. Ülkemizde mezarlıklarda ve medreselerde selvi ağacı görürüz. Kesilen selvi buradaki eser kadar eskidir. Bu işin takipçisi olacağız” dedi. (İHA) 

Bursa cami Murat Demir Osmangazi