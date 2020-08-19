Tarihi köprüde kepçeli restorasyon skandalı

Sivas’ta kitabesi bulunmayan ve Mengücekler döneminde Çaltı çayı üzerine inşa edildiği, İpek yolu güzergahında olduğu rivayet edilen Divriği Kız Köprüsü’nde yapılan çalışmaya Arkeolog Nezih Başgelen, Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformunun sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Başgelen, tarihi köprüde kepçeyle yapılan restorasyon çalışmalarına ait fotoğrafları paylaşarak, şunları yazdı:

* Divriği yakınlarındaki tarihi Kız Köprüsü’nde restorasyon çalışmaları üzerine kepçe çıkarılarak başlanmış.

* Divriği’yi Ziniski-Sincan-Yağbasan-Karabel üzerinden Sivas’a bağlamak için Çaltı suyu üstüne inşa ettirilen bu tarihi köprü bölgenin önemli bir kültürel mirası.

* Bu denli değerli bir anıtın onarımına üzerine kepçe çıkarılarak başlanıyorsa bu işte gerçekten çok garip bir durum var.

* Tarihi bir cinayete daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin durdurulmasını Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu olarak kamuoyuna ve yetkililere duyurmayı bir görev biliriz.

* Göz göre göre gözümüz gibi korumamız gereken tarihi değerimizi parayla ve yanlış restorasyonla kaybetmeyelim.

CHP’li Belediye Başkanı Hakan Gök ile konuştuğunu ifade eden arkeolog Başgelen, “Karayolları yaptırıyormuş. Divriği Kalesi’ni restore eden müteahhit işi yüklenmiş. Başkan hemen müteahhit ile görüşeceğini yarın sabah da durumu yerinde görmek üzere köprüye gidip bizzat oradan bize bilgi vereceğini belirtti” diye açıklama yaptı.

SONRADAN DÖKÜLEN HARÇLAR KIRILMIŞ!

Belediye Başkanı Hakan Gök ise, bölgeye gidip bilgi aldıktan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Firma yetkilileri paylaşıma konu olan fotoğrafın çekildiği anda kepçe ile yapılan çalışmanın köprü üzerinden araç geçirmek için zamanla 80 cm kalınlığa kadar ulaşan beton harçlar döküldüğünü, insan gücüyle parçalanan bu beton katmanının dere yatağını ve köprü civarını kirletmemesi için köprüden uzaklaştırılması gerekliliği bilincinde titiz bir çalışma yapmak istediklerini, fakat ağırlıkları tonları bulan parçaların insan gücüyle alınması mümkün olmadığını belirtti.

* Bu yüzden köprüye herhangi bir zarar vermeden ve bu parçaların ancak küçük lastikli makine köprünün ön ayaklarına yakın bir yerden kovası ile taşınarak beton kitlelerin köprüden uzaklaştırıldığını bizlere beyan ettiler.

* Kurum olarak yapılan restorasyon çalışmalarının yakın takipçisiyiz bu kıymetli eserimizin aslına uygun bir şekilde ilçe turizmimize kazandırılması için yapılan bütün çalışmaları yerinde ve zamanında gözlemleyerek doğru paylaşımlarla sizleri bilgilendireceğiz.