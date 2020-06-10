Tartışma yarattı tepki yağdı… ‘Cennet’e asansör ‘cehennem’e seyir terası

Mitolojide tanrıların en güçlüsü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon’un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı.

Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası’na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası’na da seyir terası yapıldı.

TARTIŞMA YARATTI

Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti” yorumunda bulundu.

“ADETA DEMİR YIĞINI”

Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, “Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez” dedi.

“UTANÇ ABİDESİ”

Mersinli mimar Abdullah Yılmaz da mevcut dokuyu bozmayacak, bölge karakteristiğine uygun görüntü kirliliğine neden olmayacak tarihi dokuya uygun bir tasarım olması gerektiğini belirterek, “Bu utanç abidesine nasıl izin verdiniz?” diye sordu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Asansör kulesi konstrüksiyon olarak, betonarme, çelik, ön gerilimli beton vs. olabilir. Üzerine ister ahşap, ister taş kaplanabilir. Çok çağdaş bir malzeme ile kaplanıp, tezatlıkla uyum söz konusu olabilir.

* Mevcut dokuyu bozmayacak, bölge karakteristiğine uygun görüntü kirliliğine neden olmayacak, aynı zamanda gelen ziyaretçilere Mersin kent kimliği konusunda imaj verebilecek çağdaş, tarihi dokuya uygun bir tasarım olabilirdi.

* İllaki de obruğun ortasından demir yığınıyla aşağı inilmesi şart değildi. Çağımız inşaat teknolojisi ile her şey mümkün. Yeter ki bilgi olsun, fikir olsun.

GÖZLER ELVAN’DA



Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, proje ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak dönemin Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın cuma günü bir açıklama yapacağı öğrenildi. (DHA)