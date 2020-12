TBMM’de kavga, ortalık karıştı! AKP’li Alpay Özalan: Hadi lan, terbiyesiz

TBMM Genel Kurulu’nda ‘hak ihlalleri’ konusundaki araştırma önergesi görüşülürken kavga çıktı. Milletvekilleri yumruklarını sıkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

“OH OH ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ, SİZ DE OF OF ÇEKİN”

CHP'li üyeler hak ihlallerinin tek adam ve otoriter rejinmden kaynaklandığını savunurken AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Sizin otoriterlik dediğiniz şey bizim uyuşturucu ve insan kaçakçısına, bölücüye ve teröriste karşı şahin politikamızdır. Oh, oh çekmeye devam edeceğiz, siz de of, of çekin” dedi.

CHP’Lİ ÖZKOÇ’TAN AKP’Lİ MESTEN’E YANIT

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Mesten'e “Sen git PKK'ya hendeklerin kazılması için neden izin verildiğini sor. Habur Sınır Kapısı'ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Apartman dairesinden çıkıp sarayda oturanlara sor. Bu ülkedeki ölen askerlere neden ‘kelle' dediğini sor” cevabını verdi.

“BUGÜN DE TERÖRÜ BIRAKIP GELEBİLİRLER”

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise “Habur'da bu ülkeye, ‘hukuk nizamına saygı duyarak, bu ülkenin eşit yurttaşı olmak istiyorum, terörü bırakıyorum’ diyenler geldiyse bugün de terörü bırakıp gelebilirler” dedi.

CHP'li Özkoç da “Allah şahidimdir ki Habur Sınır Kapısı'nda adaletin bekçisi olanları oraya dikip de kıyafetleriyle PKK terör örgütünü Türkiye'ye aldıran Recep Tayyip Erdoğan var” cevabını verdi. Bu söz üzerine ortalık karıştı.

“HADİ LAN, AYIP BE, TERBİYESİZ”

AKP'li Alpay Özalan “Hadi lan, Sen Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza laf ediyorsun, ayıp be, terbiyesiz” derken, AKP ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Milletvekilleri yumruklarını sıkarken itişmeler yaşandı, birleşime ara verildi ve kavga büyümeden önlendi.