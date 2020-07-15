TEM kenarındaki parçalanmış cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı

TEM Otoyolu Büyükçekmece Beylikçayırı mevkiinde, temizlik işçileri yol kenarındaki ağaçlık alanda poşetler içerisinde ceset parçaları buldu. Durum emniyete bildirilince polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan ön çalışmada, cinayete kurban gittiği belirlenen kişinin kimliği tespit edilemedi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öldürülen kişinin Süleyman Akbaba olduğu anlaşıldı. Akbaba’yı bir akrabasının teşhis ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRÜLÜP ATILDI

Cesedi parçalara ayrılan Akbaba'nın bir süre önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolduğu, eşinin ise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayet masası ekipleri cesedi parçalanan kurbanın, başka bir yerde öldürüldüğü daha sonra yol kenarındaki çalılık alana atıldığı üzerinde duruyor.