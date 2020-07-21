Tepkiler domuz avını engelledi!

Doğal yaşam alanlarından şehir merkezine inen ve sürüler halinde dolaşan yaban domuzlarına yapılması kararlaştırılan sürek avı, hayvan severlerin tepkileri üzerine iptal edildi. Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü, 29 Haziran'da Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü’ne başvurarak, ilçe sınırları içindeki Yavansu, Değirmendere, Bayraklıdede ve Ege mahallelerinde yaban domuzu popülasyonundaki artış nedeniyle “Yaban Domuzu sürek avı izni” istedi.

DOMUZLAR GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Şube Müdürü Özcan Mersin, başvurudan 4 gün sonra “Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, bahse konu mevkilerde yaban domuzu popülasyonunda aşırı artış sonucu yiyecek bulma amacıyla meskun mahallere kadar geldikleri ve güvenlik riski oluşturdukları tespit edilmiştir” diyerek, her mahallede ayrı tarihlerde uygulanmak üzere sürek avı izni verdi.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sürek avı izni verildiğine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar, hayvan severleri harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, şehir merkezine gelen domuzların kimseye zarar vermediği, insanların onların yaşam alanlarını gasp ettiği yorumları yapıldı. Avcılara yönelik tepkiler üzerine sürek avı iptal edildi.

AVCI CAMİASINA TEPKİLERİ KINADI

Kuşadası Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Sarıoğlu, yerel basına yaptığı açıklamada sürek avını iptal ettiklerini belirtti. Avcılar olarak 30 yıldan bu yana domuz avı yaptıklarını söyleyen Sarıoğlu, “İzin verilen, ancak gerçekleştirmediğimiz av için avcı camiasına yönlendirilen suçlamaları kınıyoruz. Bundan sonra bu tür bir av organizasyonunu düşünmüyoruz. Av sezonu açıldığında duruma göre değerlendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

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