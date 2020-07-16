Bu görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı

Sevpati Derneği üyesi hayvanseverler, ormanlık alana gömmek için götürülen hayvanlardan birinin hareket ettiğini görünce o anlar kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hayvan barınağının çevresinde besleme yapan Sevpati Derneği üyeleri, ormanlık alana gömülmek için götürülen araçta bulunan hayvanlardan birinin hareket ettiğini görünce o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde hayvanseverler, hayvanların bulunduğu araç şoförüne “Diri diri gömüyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Araç şoförü hayvanseverlerin sorduğu “Neden öldü?” sorusuna ise “Hastalıktan öldü” diyerek cevap verdi.

“GEREĞİ İVEDİLİKLE YAPILACAK”

Adapazarı Belediyesi, hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken görüntüler ile ilgili “Başkanımız Sayın Mutlu Işıksu’nun talimatları ile tahkikat başlatılmıştır. Adapazarı’mızdaki her cana çok özel yaklaşmayan, işini hakkaniyetli yapmayan her kim varsa gereği ivedilikle yapılacaktır.” açıklaması yaptı.

Sosyal medyadan hesabından Belediye’nin yaptığı açıklamada, “Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu kapsamında, hayvanseverlerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte Adapazarı'mızdaki minik dostlarımıza yönelik yaklaşımımız ve gayretli çabalarımız kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Başkanımız Sayın Mutlu Işıksu’nun talimatları ile tahkikat başlatılmıştır. Adapazarı’mızdaki her cana çok özel yaklaşmayan, işini hakkaniyetli yapmayan her kim varsa gereği ivedilikle yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine…” denildi.