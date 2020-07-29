Tepkilerin odağındaki Erbaş’tan ‘Müslüman dini liderlere’ Ayasofya mektubu: ‘İlk işareti olacaktır’

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra cami olarak yeniden ibadete açılmasından dolayı ‘Müslüman dini liderlere’ birer mektup gönderdi.

“COŞKUN HEYECAN”

Ayasofya'nın Danıştay'ın aldığı yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle tekrar camiye döndürülmesinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Erbaş, “Öncelikle her Müslüman gibi ben de bu değişiklikten duyduğum coşkun heyecanı ve mutluluğu sizinle paylaşmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın tarihi geçmişine değinen Erbaş, “Ayasofya, İstanbul’a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir” değerlendirmesinde bulundu.

‘Müslümanların 86 yıldır Ayasofya'ya olan özlemlerini’ dile getiren Erbaş, Türkiye’deki her Müslüman’ın kalbinde bir Ayasofya sevdasının varolageldiğini ve bu sebeple de yıllarca tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını belirtti.

“FETRETİ SONA ERMİŞTİR”

Müslümanların ‘Ayasofya'ya kavuşmasından dolayı yaşadığı sevince’ değinen Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

* Hamdolsun bugün Ayasofya'nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah'a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür.

* İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır.

* Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.

‘Müslüman dini liderlerin’ yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik eden Erbaş, “Zat-ı alinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya'da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

TARTIŞILAN HUTBE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da okuduğu cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı. Erbaş'ın bu sözleri Atatürk'ü hedef aldığı şeklinde yorumlanmış ve büyük tepki çekmişti. (İHA)