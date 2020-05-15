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Terör örgütü PKK, Şehit Demir’i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş

Van'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan Yıldırım Demir'in (65) Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer aldığı için PKK´lı teröristler tarafından tehdit edildiği belirtildi. Demir´in 3 ay önce de evinin duvarına 'PKK' yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü.

12:51 -
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Terör örgütü PKK, Şehit Demir’i Vefa grubunda yer aldığı için tehdit etmiş

Van’ın Özalp ilçesinde dün Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir’in ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı. Yıldırım Demir’in daha önce terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği, 3 ay önce de yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından ‘PKK’ yazılıp, çarpı işareti konulduğu belirtildi. Demir ailesinin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla kapattığı görüldü.

(FOTO: DHA)

VEFA GRUBU’NDA YER ALDIĞI İÇİN TEHDİT ALMIŞ

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan Yıldırım Demir’in yine örgütten tehdit aldığı belirtildi. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Demir’in Vefa grubunda olduğu için PKK’lı teröristler tarafından birkaç kez tehdit edildiği ifade edildi.

Şehit Yıldırım Demir. (FOTO: DHA)

Yıldırım Demir, bugün yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması bekleniyor.

Bu arada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonlarının da devam ettiği bildirildi. (DHA)

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İçişleri Bakanı PKK saldırı şehit Süleyman Soylu Terör terör örgütü Van
Son güncelleme: 13:01 15.05.2020
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