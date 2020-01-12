Teröristlere drone gönderirken yakalanan zanlı serbest bırakıldı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.D. isimli şahsın terör örgütü El Kaide’ye drone gönderdiği bilgisine ulaştı.

Polis zanlının kargo yoluyla drone gönderdiğini belirleyerek kargo şubesine sivil olarak gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra 32 yaşındaki C.D. kargo şubesine gelerek drone’u göndermek isterken polis tarafından yakalandı.

Zanlının göndermek istediği drone’a el konuldu. Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alınan C.D.’nin daha önce dört drone gönderdiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE DÖRT KEZ GÖNDERMİŞ

Drone’u kargoyla Hatay’a gönderdiği buradan da ilgili şahısların Suriye’ye geçirip terör örgütüne teslim ettiği belirlendi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan C.D., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)