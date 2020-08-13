“TMMOB’a, akademik meslek odalarına ve barolara dokunma!”

Orman, orman endüstri ve ağaç işleri endüstri mühendislerinden oluşan onlarca imzacı, TMMOB, akademik meslek örgütleri ve barolar için #BİŞEYYAPMALI diyerek desteğe davet etti. Açıklamada Orman Mühendisleri Odası da eleştirildi.

Tüm emek ve demokratik kitle örgütleri gibi; mühendisler/mimarlar/şehir plancılarının, doktorların, diş hekimlerinin, veteriner hekimlerin, eczacıların, muhasebeci ve mali müşavirlerin meslek odaları; avukatların baroları ve bunların üst birlikleri TMMOB, TTB, TDB, TVHB, TEB, TÜRMOB, TBB tarihinin en yoğun antidemokratik saldırısıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu antidemokratik saldırı; örgütlü güçleriyle ayakta kalarak mücadeleye devam eden son demokratik mevzileri de ele geçirmek ya da etkisizleştirmek için planlanmıştır.Meslek odaları, barolar ve üst birlikleri; merkezi yapıları güçsüzleştirilerek dağıtılırken, varlık nedenleri de ortadan kaldırılıp; “parti-devlet” düzeninin, iktidarın vesayetindeki mesleki örgütlenmelere yansıtılması amaçlanmaktadır.”

12 EYLÜL’DE DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER AMA…

12 Eylül 1980’de yapılan değişikliklerle, TMMOB ve bağlı odalarının gücünü zayıflatmak, meslektaşlarıyla kurduğu ilişkiyi kesmek, üye sayısını azaltmak istediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Egemenler bunu başaramadılar. Ama vazgeçmediler de!.. Uzunca bir süre kapalı kapılar arkasında yaptıkları hazırlıktan sonra, 8 yıl önce 2 Kasım 2012'de, doğrudan TMMOB Yasası'nı ve örgüt yapısını değiştirmeye yöneldiler. Bu değişiklikte; “toplum yararı” ilkesi yok sayılarak; mesleki alanların, mesleki uygulamaların ve meslektaşların piyasa ilişkisi esaslarıyla tamamen ticarileştirilmesi hedeflenmiştir.

’46 DÖNEMLİK BİR TABU YIKILDI’ SÖZÜNDEN NE KASTEDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

* TMMOB’u reddeden, her platformda TMMOB ve bağlı odalarını siyaset yapmakla suçlayanların savunucusu olan Orman Mühendisleri Odası yönetimi “Ahlaksızlığa prim veren söylemlerin faturasını halkımız ödetir” açıklamasıyla yine durumdan vazife çıkararak, bu tartışmada da yerini aldı.

* 47. Dönem OMO Genel Kurulu'nda, 1 Nisan 2018'de; siyasi iktidarca açıkça desteklenerek, her türlü baskı/yıldırma politikası ile işsiz genç mühendislerin iş umudunu istismar eden şantajlarla, “devletin, siyasi, bürokratik idare ve iradelerin yanında olacağız” beyanıyla yönetime seçilen Birliğe Çağrı Grubu’nun “46 dönemlik bir tabu yıkıldı” derken aslında neyi kast ettiği açıkça görülmektedir.