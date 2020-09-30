Toplu ulaşımda ‘HES’ genelgesi: Kişisel kart kullanma zorunlu hale gelebilir!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi.

Genelgeye göre şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Genelge kapsamında şehir içi toplu ulaşımda kullanılan ulaşım kartı ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

Müşteriler kamu ve özel konaklama tesislerine gerekli HES Kodu sorgulaması yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Peki, toplu taşımayı günde milyonlarca kişinin kullandığı İstanbul'da HES kodu uygulaması nasıl işleyecek? Detayları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ile konuştuk.

“KİŞİSEL KART ZORUNLULUĞU DEVREYE GİREBİLİR”

Cihan, kararın kendileri için yeni olduğunu ve hazırlık aşamalarının henüz netleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Nasıl uygulanacağı noktasında çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'da seyahat kart kullananların sadece yüzde 24'ü kişisel, kalan yüzde 76'lık kesim anonim dediğimiz kartlardan kullanıyor. Bu noktada herkese kişisel kart kullanma zorunluluğu devreye girebilir.”

“MİNİBÜSLER İÇİN DE BİR ÇALIŞMA GEREKİYOR”

Cihan, İstanbul'da çok sayıda vatandaşın kullandığı minibüsler ile ilgili de, “Öte yandan, minibüslerde ve jeton kullananlarda da bir çalışma yapılması gerekiyor” sözlerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama şöyle:

* Şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

* İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” ve “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” konulu iki ayrı genelge gönderdi.

* “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak.

TEMASLI İSE SEYAHAT KARTLARI ASKIYA ALINACAK

* Entegrasyon ile Covid­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

* Covid­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. “Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu” genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

* HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

MİSAFİR İZOLASYON ODALARI OLUŞTURULACAK

Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilecek.

* “HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek”

* Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak.