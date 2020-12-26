‘Toplumu kutuplaştırınca bundan ne kazanacağız?’

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in yazarımız Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'ı hedef alarak “Cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın'ın da Sifil'e destek vermesi üzerine kamuoyunda infial oluşmuştu. Ünlü ilahiyatçı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu dün Sifil'i eleştirdi. Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “İnsan kazanmalıyız” dedi ve şunları söyledi:

‘NE ADINA' DİYE SORDU

“Ateist, deist ve daha nice anlayışın, saflarına insan katmaya çalıştığı şu ortamda insanları kutuplaştırarak, Müslüman değilsin diyerek, günahkarsın fetvası vererek ne kazanacağız? Bu sorgulayan ve uzaklaştıran tavrın kime yaradığına baktınız mı? Bu yol ve üslup, tekfir veya tezyif üslubu çıkar yol değil. Zarardır. Gıdım-gıdım yürüdüğümüz, taşı sıkıp su çıkarırcasına kazandığımız bunca insanı başka yerlere savurmanın vebali ağırdır.

Açıklamasının devamında bu gibi çıkışların faturasının İslam dinine kesildiğini belirten Hatipoğlu şöyle devam etti: “Samimi olan insanımızı biraz daha kenetleyelim diye söylenen sözün, sorumlulukla te'lif edilemeyeceği ve çok zarar vereceği kanaatindeyim. İşin bir diğer sıkıntılı tarafı şudur: Bir din hocasının, ilahiyatçının bu türden sözü veya yorumu ne yazık ki, Kur'an'ın ve dinin değerlendirmesi olarak kabul ediliyor. Fatura dine kesiliyor. Mahcur edilen, uzaklaşılan da maalesef sadece İslam oluyor. Ne adına?”