TSK personeline ‘düğün’ ve ‘nikah’ uyarısı

Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında, en az pozitif hastanın olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran bakanlık, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini, harekat ve faaliyetlerine en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor.

Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede ‘proaktif yaklaşım’ esas alınırken, gelişmelere göre alınan her yeni önlemle corona virüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor.

Bakanlık bünyesinde kurulan Covid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan tavsiye kararı sonrası askeri personelin düğün ve nikah gibi etkinliklere katılımlarına yönelik yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, corona virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün ve nikahlara katılmamaları konusunda uyarı yapıldı.

93 MİLYON MASKE, 245 BİN LİTRE DEZENFEKTAN

Milli Savunma Bakanlığı, bir taraftan kışlaları salgına karşı korurken diğer taraftan da yurt genelindeki mücadeleye katkı sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda bakanlığa bağlı kurumlarda ve askeri dikimevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık malzemelerinin üretimi yönünde önemli adımlar atıldı. Söz konusu tesislerde bugüne kadar 93 milyon maske, 500 bin civarında tulum ve 245 bin litre dezenfektan üretilirken bunlar sadece Mehmetçiğin değil halkın ve sağlık personelinin de kullanımına sunuldu.