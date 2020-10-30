Söz ve müziği Işılak'a ait ‘Öz Eleştiri' adlı şarkı, AKP'ye ve muhafazakar camiaya eleştiri içeriyor. AKP'nin seçim şarkısını yapan Işılak Haziran 2015'te Meclis'e girmiş, Kasım'da tekrarlanan seçimde aday gösterilmemişti.

İŞTE ÖZELEŞTİRİ ŞARKISI

Yürekte yara yok, sözlerde tesir/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı/En derin mânâlar maddeye esir/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Belki delirmedik ama kudurduk/Nefsimize göre bir dünya kurduk/Zevkin de keyfin de dibine vurduk/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Ufuk olmayınca dünden dem vurduk/Yarını olmayan günden dem vurduk/Biraz sıkışınca dinden dem vurduk/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Düzenbaz diriler düşünce gözden/Ölülerden medet umduk bu yüzden/Âlâ düşman mı var ki bize bizden/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Bozacının şahididir şıracı/Nereye el atsan durum çok acı/İbadetler bile reklam aracı/ Tükettik her şeyi neyimiz kaldı.

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Mülkün kölesiyiz, makamın kulu/Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu/Müzeye kaldırdık sağ ile solu/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Dünyayı verseler yine yetmiyor/Tamahkâr olunca istek bitmiyor/Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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Ömründe bir kalbe dokunmayanlar/İnsandan, insaftan, halden ne anlar/Masal olup gitti güzel zamanlar/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.

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İşiten sağırlar, gören körleriz/İş lafa gelince esip gürleriz/Fırsatı bulunca her haltı yeriz/ Tükettik her şeyi neyimiz kaldı.

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Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta/Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta/Vefadan eser yok, sabır iflasta/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.