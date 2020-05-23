Tüm Türkiye için bayram namazı saati: İl il, ilçe ilçe bayram namazı saatleri… Diyanet, 2020 Bayram namazı vakitlerini belirledi…

Ramazan Ayı, bu akşam yapılan iftar ile son buldu. Tüm Türkiye'de bir ay boyunca oruçlar tutuldu ve ibadetler edildi. Ramazan Ayı'nı oruçlar ve dualarla geçiren vatandaşlar, yarın (24 Mayıs Pazar) başlayacak Ramazan Bayramı'nı da bayram namazı ile karşılamak istiyor. Tüm yurt genelinde bayram boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı sebebiyle Müslümanlar bu sene bayram namazını evlerde kılacak. Bu kapsamda, vatandaşlar Diyanet'in açıkladı bayram namazı saatlerini öğrenmek istiyor. İşte tüm Türkiye'nin il il, ilçe ilçe bayram namazı saatleri…

81 İLDE İLÇE İLÇE RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

* İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Yukarıdaki linkten faydalanarak Diyanet'in hazırladığı sayfadan ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2020 pazar Ramazan Bayramının 1. günü. 24 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri şöyle;

Adana bayram namazı saati: 05:57

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12

Ağrı bayram namazı saati: 05:20

Aksaray bayram namazı saati: 05:59

Amasya bayram namazı saati: 05:47

Ankara bayram namazı saati: 06:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15

Ardahan bayram namazı saati: 05:18

Artvin bayram namazı saati: 05:21

Aydın bayram namazı saati: 06:25

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21

Bartın bayram namazı saati: 05:58

Batman bayram namazı saati: 05:32

Bayburt bayram namazı saati: 05:30

Bilecik bayram namazı saati: 06:11

Bingöl bayram namazı saati 05:32

Bitlis bayram namazı saati: 05:26

Bolu bayram namazı saati: 06:03

Burdur bayram namazı saati: 06:15

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25

Çankırı bayram namazı saati: 05:56

Çorum bayram namazı saati: 05:50

Denizli bayram namazı saati: 06:20

Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35

Düzce bayram namazı saati: 06:05

Edirne bayram namazı saati: 06:21

Elazığ bayram namazı saati: 05:37

Erzincan bayram namazı saati 05:34

Erzurum bayram namazı saati: 05:27

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10

Gaziantep bayram namazı saati: 04:48

Giresun bayram namazı saati: 05:36

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:32

Hakkari bayram namazı saati: 05:22

Hatay bayram namazı saati: 05:55

Iğdır bayram namazı saati: 05:15

Isparta bayram namazı saati: 06:14

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05:49

Karabük bayram namazı saati: 05:58

Karaman bayram namazı saati: 06:05

Kars bayram namazı saati: 05:18

Kastamonu bayram namazı saati: 05:53

Kayseri bayram namazı saati 05:52

Kilis bayram namazı saati 05:50

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:58

Kırklareli bayram namazı saati: 06:19

Kırşehir bayram namazı saati: 05:57

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Konya bayram namazı saati: 06:06

Kütahya bayram namazı saati: 06:13

Malatya bayram namazı saati: 05:42

Manisa bayram namazı saati: 06:25

Mardin bayram namazı saati: 05:34

Mersin bayram namazı saati: 06:00

Muğla bayram namazı saati: 06:24

Muş bayram namazı saati: 05:28

Nevşehir bayram namazı saati: 05:56

Niğde bayram namazı saati: 05:57

Ordu bayram namazı saati: 05:38

Osmaniye bayram namazı saati 05:53

Rize bayram namazı saati: 05:27

Sakarya bayram namazı saati: 06:08

Samsun bayram namazı saati: 05:43

Siirt bayram namazı saati: 05:28

Sinop bayram namazı saati: 05:46

Sivas bayram namazı saati: 05:44

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05:42

Şırnak bayram namazı saati: 05:27

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:19

Tokat bayram namazı saati: 05:44

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

Tunceli bayram namazı saati: 05:35

Uşak bayram namazı saati: 06:17

Van bayram namazı saati: 05:21

Yalova bayram namazı saati: 06:13

Yozgat bayram namazı saati: 05:53

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT

-Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

-Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce “Sübhaneke duası”nı okur, sonra fasılalar halinde;

-Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

-İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim” okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

-Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

-Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

-Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

-Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

-Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kışlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

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RAMAZAN BAYRAMINDA YAPILABİLECEK İBADETLER

– Ramazan Bayramı’nda erken kalkmak, güzel kokular sürmek, güzel giyinmek ve misvak ile dişleri temizlemek, keza gusletmek, Bayramı en güzel değerlendirme şekillerindendir.

– Eş, dost, akraba ve komşu ziyaretleri yapmak. Mü’minler arasında kardeşlik bağını güçlendirmek.

– Yaşlıları ziyaret etmek ve onların elini öpmek de bayramın önemli yanlarındandır. Ayrıca Mü’minler arası sohbeler düzenlemek de bayramı dolu geçirme yöntemlerindendir.

– Küs olan Müslümanların barışması veya barıştırmaya vesile olunması da bayramı güzel geçirme yöntemlerindendir.

– Vakit Namazları kaçırmamak, isteğe bağlı nafile namazlar kılmak ve Kur’an-ı Kerim okumak da bayramda yapılabilecek ibadetlerdendir.