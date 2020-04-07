Tunceli’de hareketli anlar! Baraj gölünde kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bir süredir bölgede hem havadan, hemde karadan kayıp üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ve kayıp olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’in bulunması için çalışma yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü’nün 15 kilometre açığında helikopterle ceset tespit etti.

CESET 21 MART’TA KAYBOLAN E.K.’YE AİT

Bölgeye Jandarma, Polis, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya alınan cesedin ilk tespitlerde Gülistan Doku’ya ait olmadığı, 21 Mart’ta kaybolan 28 yaşındaki E.K.’ye ait olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Bölgeye giden Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcı’sının inceleme yaptığı bildirildi.