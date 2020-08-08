Türkiye ve Libya’nın hakları gasp ediliyor

Yunanistan ile Mısır'ın münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması imzalaması, Akdeniz'de gerilimi artırdı. 11. Sahil Güvenlik Komutanı, 26. Güney Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Abdullah Can Erenoğlu, anlaşmayla ilgili şu tespitleri yaptı:

– Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ertelenmesinden cesaret alan Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma imzalamasıyla Türkiye ve Libya'nın hukuki hakları gasp edilmektedir. Mısır da entrikacı Yunanistan tarafından aldatılarak deniz hak ve menfaatlerini korumaktansa Türk düşmanlığını seçmiştir.

– Türkiye, Oruç Reis'in görevini Almanya'nın girişimi üzerine ertelenmişti. Bu durum Türkiye aleyhtarı faaliyetlerin bir odak noktasının da Almanya olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

KKTC'DE HAVA ÜSSÜ

– Türkiye, 29 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarından asla taviz vermemeli, Doğu Akdeniz'de derhal MEB ilan etmeli, bu alanda denizden güvenliği sağlanacak şekilde Oruç Reis sismik araştırmaya başlamalı, tahriklere kapılmamalı, Lübnan, İsrail ve Suriye ile MEB konusunda uygun yöntemlerle diplomatik girişimlere başlamalı, KKTC'de de en kısa sürede deniz ve hava üssü tesis etmelidir.

– Yunanistan, bu anlaşma öncesi utanmadan Türkiye ile görüşmelere tekrar başlanması önerisinde bulunmuştu. Tarihimizden ders almayarak Yunan entrikalarına kandığımız sürece sığınacak limanımız kalmayacak.

YUNAN BASINI BU HARİTAYI YAYINLADI

Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı hukuk dışı anlaşma, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmada belirlenen sınırların yanısıra Ankara'nın Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektup ile belirlediği kıta sahanlığı ile çakışıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğunu açıklamıştı. Libya da Mısır ve Yunanistan'dan gelen adım sonrasında Türkiye ile yapılan anlaşmaya bağlı kalacaklarını duyurdu.