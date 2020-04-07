Türkiye’nin ücretsiz maske ile imtihanı

Evren DEMİRDAŞ Uğur ENÇ Kemal ATLAN

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske satışlarının yasaklandığını duyurdu.

PTT üzerinden evlere haftalık 5 adet maske dağıtılacağını ve bunların başvurularının da e-Devlet üzerinden alınacağını belirten Erdoğan, vatandaşlara ‘Maskelere para vermeyin’ derken yurdun dört bir yanından maske satışı yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı.

Bazı işletmeler, ‘Maske satılır’ yazısını dahi kaldırmazken ücretsiz maske isteyen vatandaşlar da maske bulamadıklarını söyledi. İşte yasağın ilk gününde yaşananlar…

”DEVLET BİZE MASKE VERSİN Kİ DAĞITALIM”

Elazığ’da Şehit İlhanlar caddesindeki market işletmecisi Hasan Sağlam, ellerinde maske kalmadığını belirterek, ”Maskelerimiz kalmadı devlet bize maske verecek ki biz de halka dağıtalım. Şu an marketlerde satış devam ediyor ama müşteriler kendi maskelerini takarak geliyor zaten. Biz de para verip aldığımızda bu sefer de biz mağdur duruma düşüyoruz, şu anda yapacak bir şeyimiz yok” diye konuştu.

Bazı dükkanlarda da maske satışı yapıldığına dair yazılar görüldü.

ECZACILARIN DA KAFASI KARIŞIK

Elazığ’da eczacı olarak görev yapan Nihat Aslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Maske yasağıyla ilgili bir genelge yayınlanmadığı için bu işin nasıl yürütüleceği konusunda net bir durum yok.

* Büyük bir ihtimalle devletin eczanelere bedelsiz olacak göndereceği maskeleri, bir sistem üzerinden vatandaşlara verebileceğiz ancak bu konuda da net bir bilgi yok.

* Şu anda eczanelere bedelsiz gelmiş bir maske yok. Postaneler aracılığıyla yapılacağı söylenmişti ama postanelerin bu ağır yükü kaldırabileceğini zannetmiyorum zaten ilk günden sistemin çöktüğü görüldü.

* Şu an eczacılar adına bir belirsizlik var. Biz de bekliyoruz. Uygulamayla ilgili bir tebliğ yayımlanırsa ona göre hareket edeceğiz.

BAHARATÇI BİLE SATIYOR

Kocaeli İzmit’te de kimi esnaflar maske satış yasağına uymadı. Çoğunluğu penyeden yapılan, yıkanabilir olduğu iddia edilen siyah renkli maskeler kentin birçok noktasında satışa sunuldu.

En şaşırtan satış mekanı ise bir baharatçı oldu. Kurutulmuş biberlerin yanına asılan maske şaşkınlık yarattı.

VATANDAŞ MASKE BULAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

Eskişehir’de de vatandaşlar, ”Yeter ki ücretli olsun ama istediğimiz zaman maske bulabilelim” dedi. Bazı vatandaşlar da e-Devlet üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunduklarını ancak ellerine ulaşmadığını söyledi.

Eskişehirliler, maske ihtiyaçlarını, belediyelerin toplu taşıma araçları veya semt pazarlarında ücretsiz dağıttığı maskelerle gidermeye çalışıyor.