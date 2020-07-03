Tütün üreticisini yasak vurdu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara yönelik ceza kararına tepki gösterdi.

Tutdere, yasağın Adıyaman'daki tütün satışını yüzde 70'lere kadar düşüreceğini söyledi.

Adıyaman'ın tütün üretiminde Türkiye'nin başkenti konumunda olduğunu belirten Tutdere, şöyle konuştu:

* Yüzbinlerce insan ekmeğini buradan kazanıyor. Yıllardır tütün üretimi ve pazarlanması yapılıyor, hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlanıyor.

* 24 Haziran seçimleri öncesinde iktidar temsilcileri özellikle Adıyaman'da 'Biz tütündeki yasakları kaldırıp tütünü yasal hale getireceğiz' diyorlardı.

* Ancak 2017 yılına geldiğimizde yine AKP tarafından getirilen bir teklifle tütün üretiminin bitirecek bir yasa değişikliği yapılmıştı. Buna karşı Adıyaman halkı tepki göstererek meydanlara çıkmıştı.

* Bunun üzerine dönemin başbakanı Binali Yıldırım ‘Tütündeki sorun çözülecek' demişti. Aradan yaklaşık 3 buçuk yıl geçti o zamanki yasal değişiklikte ticari amaçla yetki belgesi almayanlar sarmalık tütün satan, bulunduranlara ve makarona veya sigara kâğıdına doldurarak satanlara 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası getirilmişti.

* Ancak bu hükmün kullanılması iki defa ertelendi ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecekti. AKP bu kez maddeyi ikiye bölüp tütün ticaretine ilişkin kısmının 2021 yılına kadar ertelenmesi şeklinde teklif getirdi.

* Ancak ticari amaçla boş makarona veya sigara kâğıdına doldurularak satılması ve bulundurulmasına 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi şeklindeki yasa maddesini komisyona getirdi.

* Tüm eleştirilerimize rağmen maalesef komisyondan geçirilen yasa maddesi Ak Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Bu karar Adıyaman'da ciddi bir tedirginlik yarattı.

* Buradaki tütün başta İstanbul olmak üzere batıdaki birçok illere gönderiliyordu bu yasayla beraber Adıyaman'daki tütün satışı yüzde 70'lerevaran bir düşüş yaşayacaktır”

PANDEMİNİN VURDUĞU ÜRETİCİ İŞSİZ KALACAK

Yerli üretimin ve üretici emeğinin iktidar tarafından görmezden gelindiğini dile getiren Tutdere, şöyle konuştu:

* İktidar tarafından son dönemlerde ‘Biz tütünü yasal hale getirdik' diye beyanları olmuşsa da tütün üreticilerini olumsuz etkileyecek olan yasa tekliflerini getirerek üreticinin ekmeğiyle oynamaktadır.

* Dolayısıyla şu anda Adıyaman'da da Türkiye'de de sarmalık tütüne ilişkin tedirginlik ve bekleyiş devam ediyor, üretici ve çiftçi kaygılı.

* Üreticinin iktidara şöyle bir sorusu var; Madem Türkiye'de sigara içiliyor, neden Adıyaman tütünün içilmesine izin verilmiyor, neden bize hapis verilirken yabacı üreticiye dolarlar veriliyor, neden yurt dışından sıfır gümrükle tütün ithal ediliyor da yerli üretim baltalanıyor ve engeller çıkarılıyor?

* Tarımda hayata geçirilen ithalat üretimde olduğu gibi tütünde de ithalata dayalı anlayış var. AKP iktidarı tütün konusunda işin üretici kısmını ve sosyolojik kısmını görmezden geliyor ve işe sadece para gözüyle bakarak ‘Dışarıdan sigara gelsin üstüne ben vergimi koyayım ve satayım' anlayışıyla hareket ediyor.

* Yerli üreticinin emeği bu üretimin sağladığı istihdam ve yaratmış olduğu iş imkânını görmek istemiyor. Pandemiden dolayı yüz binlerce insan zaten işini kaybetti.

* Eğer tütünle ilgili yasaklar ve kısıtlamalar bu şekilde devam ederse bu yüz binlere yeni yüz binler eklenecek. Hem ülke ekonomisi hem de ilimizin ekonomisi olumsuz anlamda etkilenecektir.