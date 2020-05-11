Üç aydır maaş alamıyorlar: Yardıma muhtaç hale geldik

Denizli'de Karayolları 27'nci Şube Şefliği'nde görevli bakım ve onarım işçileri üç aydır maaşlarını alamıyor. Taşeron bir firmanın personeli olan işçiler hem firma yetkililerine hem de şefliğin bağlığı olduğu Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne ulaştıklarını ama sonucun değişmediğini söyledi.

DÜZENSİZLİK DAHA ÖNCE DE OLMUŞ

İşçi temsilcisi olarak belirlenen Hüseyin Yıldan, taşeron firmanın Ankara merkezli bir şirket olduğunu söyleyerek, “Daha önce de maaşlarımızda düzensizlikler olmuştu. Şimdi üç aydır maaş alamıyoruz. Bitik durumdayız. Yardıma muhtaç hale geldik” dedi.

ASGARİ ÜCRET ALIYORLAR

Çalışanların büyük bölümünün asgari ücret aldığını söyleyen Yıldan sözlerini şöyle sürdürdü:

* En son Ocak ayının maaşını alabildik. Şirket yetkilileri ödenek alamadıklarını bu nedenle ödeme yapamadıklarını söylüyor. Bölge müdürlüğü ise genel müdürlüğün kendilerine bütçe göndermediğini bu nedenle firmaya ödeme yapamadıklarını söylüyor.

* Bizim günahımız ne? İşimizin başındayız. Çalışmaya devam ediyoruz. Defalarca tarih verdiler ama ödeme yapmadılar” ifadelerini kullandı.

Yıldan, firmanın Muğla ve Aydın'da da çalışanları olduğunu onların da maaşlarını alamadıklarını belirterek; “Çevre illerdeki çalışan arkadaşlarımız ile birlikte 200 işçi aylardır maaş almıyor. Böyle zor bir dönemde bizi ortada bıraktılar” diye konuştu.