Üniversiteli Eylem’den acı haber

Kaza, 1 Temmuz günü Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. A.Z.’nin kullandığı otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A.’nın kullandığı motosiklete çarptı.

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİYDİ

Yaralanan iki arkadaş 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 14 gündür yaşam savaşı veren 22 yaşındaki Eylem Emir Can, dün yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can’ın cenazesi, bugün öğlen Davutlar Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)