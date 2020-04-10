Ünlü fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu

TUFAN DİNARLI KİMDİR?

İlk karma sergisini 1983 yılında açan Dinarlı, bugüne kadar toplam 56 fotoğraf etkinliği gerçekleştirmişti. Dinarlı'nın Söke Ovası'nda pamuk yetiştirenleri 'Beyaz Bir Öykü; Pamuk İnsanları' ve Ege Bölgesi'ndeki geleneksel deve ve boğa güreşi, Kurakucak Pehlivan Güreşleri ve Rahvan At Yarışları'nı konu alan 'Ege'de Kış Eğlenceleri' konulu saydam gösterileri bulunuyor. Dinarlı, 2004 yılında 'İzmir Saat Kulesi' ve 2005 yılında '8 Mart' isimli iki kısa metrajlı filmi yapıp, yönetmişti.