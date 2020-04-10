Ünlü fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde yalnız yaşayan Tufan Dinarlı, ağabeyi Hasan Dinarlı’nın üç gündür telefonlarına yanıt vermeyince durum polise bildirildi. Dinarlı'nın yaşadığı eve giden polisi kapıyı açamayınca çilingirden yardım istedi. İçeri giren polisler Dinarlı'nın cesedini salonda buldu. Polis ve savcının yaptığı incelemede Dinarlı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı.
Dinarlı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, 3 kişinin ifadesine başvurdu. Sanatçının ölümü fotoğraf sanatçıları arasında büyük üzüntü yarattı.