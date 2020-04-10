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Ünlü fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı, evinde ölü bulundu. Dinarlı'nın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Yaşar ANTER
07:43 -
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Ünlü fotoğraf sanatçısı evinde ölü bulundu

Aydın’ın Söke ilçesinde yalnız yaşayan Tufan Dinarlı, ağabeyi Hasan Dinarlı’nın üç gündür telefonlarına yanıt vermeyince durum polise bildirildi. Dinarlı'nın yaşadığı eve giden polisi kapıyı açamayınca çilingirden yardım istedi. İçeri giren polisler Dinarlı'nın cesedini salonda buldu. Polis ve savcının yaptığı incelemede Dinarlı'nın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Dinarlı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı, 3 kişinin ifadesine başvurdu. Sanatçının ölümü fotoğraf sanatçıları arasında büyük üzüntü yarattı.

TUFAN DİNARLI KİMDİR?
İlk karma sergisini 1983 yılında açan Dinarlı, bugüne kadar toplam 56 fotoğraf etkinliği gerçekleştirmişti. Dinarlı'nın Söke Ovası'nda pamuk yetiştirenleri 'Beyaz Bir Öykü; Pamuk İnsanları' ve Ege Bölgesi'ndeki geleneksel deve ve boğa güreşi, Kurakucak Pehlivan Güreşleri ve Rahvan At Yarışları'nı konu alan 'Ege'de Kış Eğlenceleri' konulu saydam gösterileri bulunuyor. Dinarlı, 2004 yılında 'İzmir Saat Kulesi' ve 2005 yılında '8 Mart' isimli iki kısa metrajlı filmi yapıp, yönetmişti.
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