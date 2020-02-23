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Fotoğrafçı Engin Eratlar, "Fotoğraflamak için göle geldim. İnsanı ürperten bir görüntüsü var. Buzlar çatlamış üzerinde biraz gezdiğiniz zaman çatırtı sesleri geliyor. Bu da biraz korkutuyor. Gölde garip sesler de var. Çözemedik merak ettik" dedi.