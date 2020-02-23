GALERİÜrkütüyor... 'Garip sesler de var, çözemedik'23 Şubat 2020 10:21
1Doğu Anadolu Bölgesi`nde kış aylarının en çetin geçtiği illerden olan Kars´ın Susuz ilçesindeki buz tutan Aygır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte buzlar kırılmaya başladı.
2Buzların kırılma anında çıkardığı sesler ise göl üstünde gezinen fotoğrafçıları ürkütüyor.
3Susuz'daki 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan Aygır Gölü'nün yüzeyi çetin kış şartlarında tamamen buzla kaplandı.
4Kıyıya çekilen kayıkların kar altında kaldığı gölde eskimo usulü balık avlayan amatör balıkçıların açtıkları avlanma çukurlarına da rastlanıyor.
5Volkanik kayaçlar üzerinde oluşmuş lav set gölü olan Aygır Gölü, bölgenin tescilli sulak alanlardan biri olarak biliniyor.
6Aygır Gölü, buz tutunca ortaya ilginç görüntüler de çıkıyor. Buzdan şekillerin yanı sıra buz kalıplarında donan yavru balıklarda ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
7Mantarı andıran donmuş su kabarcıkları, buzun derinliğini gösteren kırılma anları da fotoğrafçılar için güzel görüntüler oluşturuyor.
8Hava sıcaklığının artmasıyla göldeki buz tabakası erimeye başladı.
9Eriyen buzların kırılma sesleri, göl üzerine yürüyenleri endişelendiriyor.
10Fotoğrafçı Engin Eratlar, "Fotoğraflamak için göle geldim. İnsanı ürperten bir görüntüsü var. Buzlar çatlamış üzerinde biraz gezdiğiniz zaman çatırtı sesleri geliyor. Bu da biraz korkutuyor. Gölde garip sesler de var. Çözemedik merak ettik" dedi.
11Eratlar "Elbet de bunun bilimsel açıklaması vardır, ancak biz bilemiyoruz. Gerçekten turizme kazandırılması gereken bir yer. Yerel yönetimlerin burasının tanıtılmasından önemli adımlar atmasını bekliyoruz. Burası için yetkililerin proje üretmeleri gerek" ifadelerini kullandı.
12İşte görsel şölen oluşturan o kareler.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24Doğu Anadolu Bölgesi`nde kış aylarının en çetin geçtiği illerden olan Kars´ın Susuz ilçesindeki buz tutan Aygır Gölü'nde havaların ısınmasıyla birlikte buzlar kırılmaya başladı. (DHA)