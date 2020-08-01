Üs bölgesi denetimine AKP il başkanı da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın ilk gününü Mehmetçik ile birlikte geçirdi. Soylu önce Şırnak'a gitti, Güneyçam Jandarma Karakolu ve Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Daha sonra da Siirt'e geçti. Cudi Dağı'ndaki üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle görüşüp bayramlarını kutlayan Bakan Soylu, “Allah sizi muhafaza etsin” dedi.

KOMUTANLARLA GİTTİ

Soylu'nun, Cudi Dağı ziyaretine AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da katıldı. Ziyarette ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Selim Kapancı da yer aldı. Siirt'te ise Pervari Doğan Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaşan Soylu'ya AKP İl Başkanı Ekrem Olgaç da eşlik etti..

‘UMMADIĞIMIZ GELİŞMELER'

Üs bölgelerinde denetim yapan ve karakol mevzilerinde nöbet tutan askerlerle görüşen Bakan Süleyman Soylu, şu mesajları verdi: “Göreceksiniz, Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak. Türkiye çok yakın bir zamanda dünyanın cazibe merkezi haline gelecek, yeter ki biz huzurumuzu elimizde tutalım.” Soylu daha sonra üs bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

‘BURALAR ARTIK HUZUR BELDESİ'

Bakan Soylu, Nuh Peygamber Üs Bölgesi ziyareti sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Bayramını kutladı. Erdoğan da Mehmetçikle bayramlaştı. Askerlerle görüşen Erdoğan, “Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum” dedi.