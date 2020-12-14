Uşak Belediyesi: Acil müdahale devam ediyor, doğalgaz yarın sabah verilecek

Uşak Belediyesi’nin dün yaptığı altyapı çalışması sırasında şehre doğalgaz sağlayan ana boruda ciddi bir hasar meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.

Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı. Bugün öğlen saatlerinde ise Atatürk Mahallesi Şeker Evleri bölgesindeki iki evde doğalgaz patlaması meydana geldi.

İl merkezinde doğalgaz kaynaklı meydana gelen iki patlamada yaralanan 6 vatandaş hastanelerde tedavi altına alındı. Olaydan etkilenen ve güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar ise Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ağırlandı.

“ONARIM TAMAMLANDI”

Akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Uşak Belediyesi, doğalgaz kesintisi sonrasında yapılan onarım işlemlerinin tamamlandığını, UDAŞ ekiplerinin belirli bir plan dahilinde abonelerin regülatörlerini aktif hale getirmeye başladığını ve hanelere gaz verilme sürecine geçildiğini duyurdu.

“ACİL DURUMLARA MÜDAHALE DEVAM EDECEK”

Bugün sabah saatlerinde yapılan acil durum ihbarlarına müdahale etmek amacıyla tüm UDAŞ ekiplerinin gaz açma işlemlerine ara verdiği ve acil durum ihbarlarına müdahale ettiği belirtildi. Bu nedenle acil durumlara müdahale işlemlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği, gaz açma işlemlerinin Salı sabah saatlerine kadar yapılmayacağı duyuruldu.

‘REGÜLATÖRLERİ AÇMAYIN’ UYARISI

Salı günü itibarıyla UDAŞ ekiplerinin şehrin gaz verilemeyen noktalarına müdahale etmeye başlayacağı belirtilerek evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşların UDAŞ ekiplerini beklemeleri ve kesinlikle regülatörlerini açmaya teşebbüs etmemeleri uyarısı yapıldı.

Uşak Belediyesi’nin uyarısında ‘ocak ve kombilerin kapalı olduğundan emin olun’ çağrısı da yapıldı. Acil durumlar için Alo 187 hattıyla iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.